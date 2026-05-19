وول ستريت تتراجع مع تصاعد مخاوف التضخم وارتفاع عوائد السندات

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تتركز أخبار سوق العملات المشفرة اليوم حول موجة الهبوط السعري، حيث يتمثل القلق الأكبر لدى المتداولين في تراجع عملة بيتكوين إلى ما دون مستوى 77 ألف دولار.

وجاء هذا التراجع وسط ضغوط قوية مرتبطة بمخاوف التضخم، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، والتوترات الجيوسياسية، إضافة إلى موجة جديدة من تصفية المراكز الشرائية الممولة بالرافعة المالية، والتي محَت مئات الملايين من الدولارات من السوق خلال ساعات.

هبوط بيتكوين جاء مع أحجام تداول ضعيفة

تراجعت بيتكوين بأكثر من 4% خلال تداولات يوم الاثنين، ولمست لفترة وجيزة منطقة 76 ألف دولار قبل أن تشهد تعافياً طفيفاً.

ولفت انتباه كثير من المتداولين أن هذا الهبوط جاء بأحجام تداول ضعيفة نسبياً مقارنة بعمليات البيع السابقة.

وأشار مراقبو سوق العملات المشفرة إلى أن الانخفاض الحاد حدث مع نشاط بيعي أقل من المعتاد، ما أثار مزيداً من التكهنات بأن كبار المستثمرين أو ما يُعرف بـ”الحيتان” كانوا يقودون السوق نحو الهبوط، بينما اندفع المستثمرون الأفراد للبيع بدافع الذعر.

وبحسب عدد من المتداولين، قامت الحيتان بخفض الأسعار تدريجياً، ما أدى إلى تفعيل مستويات التصفية المرتبطة بالمراكز الشرائية ذات الرافعة المالية.

ومع تصفية تلك المراكز، ازداد الضغط البيعي مع سعي المستثمرين الأصغر لحماية أموالهم.

وأظهرت بيانات منصة CoinGlass أن أكثر من 670 مليون دولار من مراكز العملات المشفرة تمت تصفيتها خلال الـ24 ساعة الماضية. وشكل المتداولون على المراكز الشرائية نحو 95% من إجمالي الخسائر.

خسائر واسعة في سوق العملات الرقمية

كما تعرض السوق الأوسع للعملات المشفرة لضغوط قوية، إذ تراجعت عملة إيثريوم بنحو 6% باتجاه مستوى 2100 دولار، بينما سجلت عملات سولانا والريبل وBNB ودوجكوين خسائر تراوحت بين 5% و12%.

وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنحو 3.8% لتصل إلى حوالي 2.56 تريليون دولار، مع تراجع شهية المخاطرة تجاه الأصول الرقمية.

عمليات بيع مرتبطة بـ بلاك روك تزيد الضغوط

ومن بين أبرز العوامل الضاغطة أيضاً، تدفقات خارجة مرتبطة بشركة بلاك روك (BlackRock) في صناديق بيتكوين وإيثريوم بتاريخ 15 مايو.

ووفقاً لبيانات نشرها متابع الأسواق كريبتو باتيل (Crypto Patel)، قام عملاء بلاك روك ببيع نحو 1722 بيتكوين بقيمة تقارب 136 مليون دولار.

كما بلغت مبيعات إيثريوم أكثر من 22,600 وحدة بقيمة تقارب 50 مليون دولار.

ورغم عمليات البيع الأخيرة، لا تزال بلاك روك تحتفظ بأكثر من 817 ألف بيتكوين بقيمة تقارب 63 مليار دولار عبر منتجاتها الاستثمارية الخاصة ببيتكوين.

كما تمتلك الشركة أكثر من 3.3 مليون إيثريوم بقيمة تقارب 7.2 مليار دولار عبر صناديقها المرتبطة بالعملة.

ومع ذلك، اعتبر متداولو سوق العملات المشفرة أن هذه التدفقات الخارجة تمثل إشارة جديدة على الحذر من جانب المستثمرين المؤسساتيين، في وقت يعاني فيه السوق بالفعل من ضعف المعنويات.

التضخم وعوائد السندات يضغطان على السوق

وخارج سوق العملات المشفرة، يتفاعل المستثمرون أيضاً مع بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة.

فقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) بنسبة 6% على أساس سنوي، بعد أن جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) أعلى من المتوقع.

وأدى ذلك إلى تراجع الآمال بشأن خفض مبكر لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بينما بات كثير من المتداولين يتوقعون بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

كما ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من نحو 4.5% إلى 4.6%، ما جعل الأصول الآمنة أكثر جاذبية مقارنة بالأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة.

وعادة ما تؤدي العوائد المرتفعة إلى سحب السيولة من بيتكوين والعملات البديلة، مع توجه المستثمرين نحو السندات والاستثمارات الأقل مخاطرة.

هل يمكن أن تتعافى بيتكوين والعملات البديلة؟

ورغم التراجع الحاد، لا يزال بعض المؤيدين للعملات المشفرة يرون أن السوق قد يستقر بمجرد انحسار ضغوط التصفية.

وقد تمكنت بيتكوين من التعافي بشكل طفيف بعد كسر مستويات دعم رئيسية، ويتم تداولها حالياً قرب 76,904.8 دولار، ما يشير إلى استمرار نشاط المشترين قرب المستويات المنخفضة.

ويراقب المشاركون في السوق حالياً ما إذا كانت بيتكوين ستتمكن من استعادة منطقة 77 إلى 78 ألف دولار على المدى القصير.

كما يرى بعض المحللين أن الانخفاض الأخير ربما ساهم في التخلص من الرافعة المالية المفرطة داخل السوق، وهو ما قد يساعد على تقليل التقلبات خلال الأيام المقبلة.

وفي الوقت نفسه، لا تزال العملات الرقمية البديلة تحت الضغط، لكن كثيراً من المتداولين يتوقعون أن تتحرك بالتوازي مع بيتكوين إذا تمكنت العملة الأكبر في السوق من إيجاد دعم وتحسن المزاج العام للتداول.

وفي الوقت الحالي، تبقى بيانات التضخم وعوائد السندات والتدفقات الاستثمارية المؤسساتية هي العوامل الرئيسية المحركة للأسعار. وحتى تهدأ هذه الضغوط، يتوقع المتداولون استمرار حساسية السوق تجاه التحركات المفاجئة وعمليات التصفية.