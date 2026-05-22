سعر الباوند مقابل الين في حالة تجميع مستمرة-توقعات اليوم 22-5-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-05-22 07:45AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استمر سعر الزوج مؤخرا بتشكيله لتداولات جانبية ضعيفة ليحافظ بذلك على تذبذبه قرب مستوى 213.50 معلنا تأثره بحالة تجميع مستمرة قبل البدء بالهجوم التصحيحي المقترح سابقا, نذكر بأن السيناريو السلبي قائم على تشكيل مستوى 214.50 للحاجز الرئيسي أمام التداولات الحالية.

 

مما سبق, سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليمكنه ذلك من التسلل أولا دون مستوى 212.80 ومن ثم ليبدأ باستهداف المحطات التصحيحية بانجذابه نحو 211.80 وصولا للدعم المستقر قرب 210.45.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 211.80  و 213.95 

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض 

