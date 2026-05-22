سعر اليورو مقابل الباوند يستقر دون المقاومة– توقعات اليوم 22-5-2026

نجح سعر المؤشر بتأكيد الاستمرارية الإيجابية لتداولات الفترة الحالية بتجاوزه للمقاومة المتمثلة بمستوى 50100 لنلاحظ تشكيله لموجات صاعدة قوية بوصوله نحو 50540 ليسجل بذلك الأهداف المقترحة بالتقرير السابق.

حاليا وبثبات مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء قد يزيد ذلك من فعالية المسار الصاعد لنتوقع محاولة تسجيل السعر لمكاسب تاريخية جديدة باندفاعه نحو 50730 وصولا نحو 50970, أما مخاطرة تغيير الاتجاه والبدء بالمسار التصحيحي الهابط قائمة على تسلله دون 49990 وتقديمه لإغلاق يومي أدناه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 20180 و 50730

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع