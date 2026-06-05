الاقتصاد

سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يتعرض للمزيد من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 05-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-05 01:39AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف تشبعه البيعي بها، ما ضاعف من الضغوط السلبية حول السعر وأدى به إلى كسر خط اتجاه فرعي صاعد، في إشارة واضحة على عزم الزوج مواصلة الهبوط في الفترة القريبة المقبلة مالم ينجح في استعادة مقاوماته القريبة منه.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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