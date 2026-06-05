سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يتعرض للمزيد من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 05-06-2026

انخفض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف تشبعه البيعي بها، ما ضاعف من الضغوط السلبية حول السعر وأدى به إلى كسر خط اتجاه فرعي صاعد، في إشارة واضحة على عزم الزوج مواصلة الهبوط في الفترة القريبة المقبلة مالم ينجح في استعادة مقاوماته القريبة منه.