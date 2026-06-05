سعر الدولار مقابل الفرنك يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – توقعات اليوم – 05-06-2026

يحافظ سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) على مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.