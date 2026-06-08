سعر النحاس يتأثر بسلبية ستوكاستيك-توقعات اليوم 8-6-2026

كرر سعر النحاس تشكيله لموجات تصحيحية هابطة متأثرا بالثبات المتكرر دون الحاجز المستقر عند 6.6600$ إضافة لتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي الإضافي لنلاحظ اقترابه حاليا من الدعم الإضافي المتمركز عند 6.1000$.

استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية قد يجبره على كسر الدعم الحالي ليؤكد استعداده لاستهداف محطات تصحيحية جديدة بانجذابه مباشرة نحو 5.9600$ و5.8200$ على التوالي, أما تفعيله للهجوم الصاعد فإن ذلك يتطلب تقديمه لإغلاق إيجابي فوق مستوى 6.4800$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.000 $ و 6.3600$

توقعات السعر لهذا اليوم: هابط بشكل تصحيحي