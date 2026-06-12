النحاس يتعافى بدعم آمال التوصل لاتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عادت عملة بيتكوين إلى المنطقة الإيجابية خلال تداولات اليوم الجمعة، مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة بعد ظهور مؤشرات على احتمال تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاء هذا الارتداد بعدما تفاعل المتداولون مع إشارات تفيد بإمكانية تخفيف التصعيد بين واشنطن وطهران، عقب إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضربات التي كانت مخططة ضد إيران، وإعلانه أن اتفاقًا قد يتم التوصل إليه قريبًا.

وتراجعت أسعار النفط بعد هذه التطورات، إذ هبط خام برنت نحو مستويات منتصف 80 دولارًا للبرميل، مما خفف المخاوف من أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى استمرار الضغوط التضخمية.

ويحظى هذا الأمر بأهمية بالنسبة لسوق العملات المشفرة، لأن التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار النفط قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الإبقاء على سياسة نقدية متشددة. كما أن تراجع التوترات الجيوسياسية يقلل الضغط على الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك بيتكوين والعملات الرقمية الكبرى.

ارتفاع البيتكوين والعملات المشفرة الرئيسية

ارتفع سعر البيتكوين في تمام الساعة 13:34 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 1.2% إلى 63.5 ألف دولار.

وتم تداول عملة إيثريوم قرب مستوى 1671 دولارًا، بارتفاع يقارب 0.97% خلال 24 ساعة، مع حفاظها على منطقة الدعم قرب 1650 دولارًا بعد أسبوع ضعيف لصناديق إيثريوم الفورية المتداولة.

كما جرى تداول عملة بي إن بي قرب 605 دولارات، بينما تحركت سولانا قرب 66.69 دولارًا بعد مكاسب يومية بلغت 1.95%. وارتفعت عملة إكس آر بي أيضًا إلى نحو 1.14 دولار بزيادة 3% خلال اليوم.

وصعدت دوجكوين إلى حوالي 0.086 دولار، في حين ارتفعت عملة هايبرليكويد إلى نحو 59.17 دولارًا، وكانت من بين أقوى العملات الرئيسية أداءً، رغم بقائها أضعف على أساس أسبوعي.

في المقابل، كانت ترون الأضعف أداءً بين العملات الرئيسية المذكورة، إذ جرى تداولها قرب 0.312 دولار، بانخفاض 2.86% خلال 24 ساعة و3.79% خلال سبعة أيام.

ويعكس هذا الارتداد الواسع تراجع بعض مراكز العزوف عن المخاطرة لدى المتداولين، لكن التحرك لا يزال في مراحله المبكرة ولم يعوض بعد خسائر موجة الهبوط التي شهدها السوق في يونيو.

استمرار ضغوط خروج الأموال من الصناديق المتداولة

سجلت صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة صافي تدفقات خارجة بقيمة 19.03 مليون دولار يوم 11 يونيو، وفق بيانات «سوسوفاليو»، في خامس يوم متتالٍ من السحوبات، ما يشير إلى استمرار حذر المستثمرين المؤسساتيين.

كما شهدت صناديق إيثريوم الفورية تدفقات خارجة بقيمة 15.89 مليون دولار في اليوم نفسه، لتسجل ثالث جلسة متتالية من السحوبات.

وكان انهيار سوق العملات المشفرة في يونيو ناتجًا عن عدة عوامل مجتمعة، شملت تشدد الفيدرالي الأمريكي، وتصاعد التوتر مع إيران، وخروج الأموال من الصناديق المتداولة، إضافة إلى موجة تصفية للمراكز الممولة بالرافعة المالية.

كما ساهم الاهتمام الكبير بالطرح العام الأولي لشركة سبيس إكس في سحب جزء من السيولة المضاربية من السوق، لكنه لم يكن السبب الوحيد وراء التراجع، بل أدى إلى إضعاف قاعدة المشترين في سوق العملات الرقمية.

وبالتالي، فإن تعافي بيتكوين الحالي لا يزال يواجه ضغوطًا من استمرار ضعف تدفقات الصناديق المتداولة. وإذا عادت التدفقات الإيجابية مجددًا، فقد يكتسب التعافي زخمًا أقوى، أما إذا استمرت السحوبات، فقد يواجه الارتفاع صعوبة في تجاوز مستويات المقاومة التالية.