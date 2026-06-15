سعر سهم طيران الناس (4264) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 15-06-2026

صعد سعر سهم اليمامة للحديد (1304) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكاز السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل محاولات السهم المستمرة طيلة الفترة السابقة للبحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الانطلاق صعوداً من جديد.

يأتي هذا في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 37.75 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 43.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد