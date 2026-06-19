سعر النفط خام برنت يظهر المزيد من العلامات السلبية – توقعات اليوم – 19-06-2026

يستقر سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، حيث يعاني الزوج من الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما أفشل محاولات الزوج في التعافي بالفتر السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ما يشكل ضغط مضاعف على تحركاته المقبلة.