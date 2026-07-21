الاقتصاد

سعر سهم مصرف الإنماء (1150) يبدأ بالتعافي – توقعات اليوم – 21-07-2026

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سعر سهم مصرف الإنماء (1150) يبدأ بالتعافي – توقعات اليوم – 21-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-21 03:46 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.21

قفز سعر سهم مصرف الإنماء (1150) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيلها لدايفرجنس إيجابي ساعد السهم على تحقيق تلك المكاسب، لينجح بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ويفتح الباب أمام السهم لتحقيق المزيد من المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 23.90 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 25.35 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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