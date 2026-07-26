ارتفاع أرباح «المطاحن الحديثة» 7.6% إلى 53.4 مليون ريال بالربع الثاني

أرباح «يو سي آي سي» تقفز 257% إلى 28.8 مليون ريال بالربع الثاني

انخفاض مؤشر سوق الأسهم السعودية 0.2% في مستهل تعاملات الأحد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية