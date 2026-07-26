ارتفاع أرباح «المطاحن الحديثة» 7.6% إلى 53.4 مليون ريال بالربع الثاني

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 11:30 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفع صافي أرباح شركة "المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية" عن الربع الثاني 2026 بنسبة 7.6% ليصل إلى 53.4 مليون ريال، بزيادة قدرها 3.8 مليون ريال عن الربع المماثل من العام السابق الذي بلغ صافي أرباحه 49.6 مليون ريال.
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" أن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع المبيعات، والذي قابله جزئيًا ارتفاع المصاريف التشغيلية وتكاليف التمويل.
وعلى مستوى الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 (6 أشهر) ارتفع صافي الربح بنسبة 3.5% ليصل إلى 119.3 مليون ريال، بزيادة قدرها 4 ملايين ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى نمو الإيرادات، والذي قابله جزئيًا ارتفاع أسعار السلع والمصاريف التشغيلية وتكاليف التمويل.
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" أن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع المبيعات، والذي قابله جزئيًا ارتفاع المصاريف التشغيلية وتكاليف التمويل.
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