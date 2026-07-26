ارتفاع الصادرات السعودية 3.9% وتراجع الواردات خلال مايو 2026

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الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 04:39 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت الصادرات السعودية بنسبة 3.9% في شهر مايو 2026 بنسبة 3.9% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 19.5% لتمثل 75.6% مجموع الصادرات الكلي، حسبما ذكرت الهيئة العامة للإحصاء.
وبحسب نشرة التجارة الدولية في السلع لشهر مايو 2026، انخفضت الواردات بنسبة 19.5%، ليرتفع الفائض على أساس سنوي بنسبة 328.8%.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء، انخفضت نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في شهر مايو 2026، حيث بلغت %33.8 مقابل %36.8 في الشهر نفسه من العام السابق؛ وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات غير البترولية بنسبة %26.1 مقابل انخفاض الواردات بنسبة %19.5 خلال الفترة نفسها.
في المقابل، كانت أهم السلع المستوردة هي الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، والتي تشكل %26.4 من إجمالي الواردات، وقد انخفضت بنسبة 28% عن شهر مايو 2025، ثم المنتجات المعدنية والتي تشكل 11.9% من إجمالي الواردات، وقد ارتفعت بنسبة 65.7% عن نفس الفترة من العام السابق.
واحتلت الصين أيضًا المرتبة الأولى للواردات السلعية السعودية، والتي شكلت ما نسبته %22 من إجمالي الواردات في شهر مايو 2026، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 10.7%، ثم مصر بنسبة 8.4% من إجمالي الواردات.
وكانت الإمارات العربية المتحدة، والهند، وألمانيا، وسويسرا، وإيطاليا، وفرنسا، وروسيا الاتحادية من بين أهم 10 دول استوردت المملكة منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر ما نسبته 69% من إجمالي الواردات.
وقد شكلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 73.8% من إجمالي الواردات السلعية للمملكة، فيما تصدر ميناء جدة الإسلامي ليكون أهم المنافذ لصادرات المملكة غير البترولية في مايو 2026، حيث صُدّر من هذا المنفذ ما نسبته 24.4% من إجمالي الصادرات غير البترولية، يليه مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 13.7%، ثم مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة 12.7%، ثم منفذ البطحاء بنسبة 9.7%، وأخيرًا ميناء ينبع التجاري بنسبة 4.7%.
وشكلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 65.2% من إجمالي الصادرات غير البترولية السلعية للسعودية.
وبحسب نشرة التجارة الدولية في السلع لشهر مايو 2026، انخفضت الواردات بنسبة 19.5%، ليرتفع الفائض على أساس سنوي بنسبة 328.8%.
الصادرات غير البتروليةسجلت الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) خلال شهر مايو 2026 انخفاضًا بنسبة 26.1% مقارنة بالشهر نفسه في العام السابق، في المقابل، انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 27.3%، فيما انخفضت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 24.4% في الفترة نفسها، وذلك نتيجة لانخفاض "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" بنسبة 32.4% (تمثل 46.2% من إجمالي إعادة التصدير).
الصادرات غير البترولية إلى الواردات
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء، انخفضت نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في شهر مايو 2026، حيث بلغت %33.8 مقابل %36.8 في الشهر نفسه من العام السابق؛ وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات غير البترولية بنسبة %26.1 مقابل انخفاض الواردات بنسبة %19.5 خلال الفترة نفسها.
أهم الصادرات غير البتروليةمثلت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها أهم سلع الصادرات غير البترولية، حيث شكلت %22 من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد انخفضت عن شهر مايو 2025 بنسبة 31.6%، تليها اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما (تمثل %17.6 من إجمالي الصادرات غير البترولية)، والتي انخفضت بنسبة 28.2% عن شهر مايو 2025.
في المقابل، كانت أهم السلع المستوردة هي الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، والتي تشكل %26.4 من إجمالي الواردات، وقد انخفضت بنسبة 28% عن شهر مايو 2025، ثم المنتجات المعدنية والتي تشكل 11.9% من إجمالي الواردات، وقد ارتفعت بنسبة 65.7% عن نفس الفترة من العام السابق.
أهم الشركاء التجاريينكانت الصين الوجهة الرئيسة لصادرات السعودية السلعية والتي شكلت ما نسبته %12.3 من إجمالي الصادرات في شهر مايو 2026، تليها كوريا الجنوبية بنسبة 9.6%، ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 7.5% من إجمالي الصادرات، كما جاءت الهند، اليابان، مصر، مالطا، سنغافورة، بولن دا، تايوان من بين أهم 10 دول صّدرت المملكة إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر ما نسبته %63.3 من إجمالي الصادرات.
واحتلت الصين أيضًا المرتبة الأولى للواردات السلعية السعودية، والتي شكلت ما نسبته %22 من إجمالي الواردات في شهر مايو 2026، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 10.7%، ثم مصر بنسبة 8.4% من إجمالي الواردات.
وكانت الإمارات العربية المتحدة، والهند، وألمانيا، وسويسرا، وإيطاليا، وفرنسا، وروسيا الاتحادية من بين أهم 10 دول استوردت المملكة منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر ما نسبته 69% من إجمالي الواردات.
المنافذ الجمركيةيعد ميناء جدة الإسلامي من أهم المنافذ التي عبرت من خاللها البضائع إلى السعودية، والتي تعادل 35.7% من إجمالي الواردات في شهر مايو 2026، تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي: مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 15.9%، يليه مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بنسبة 11.8%، ثم مطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 5.6%، ثم منفذ البطحاء بنسبة 4.8%.
وقد شكلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 73.8% من إجمالي الواردات السلعية للمملكة، فيما تصدر ميناء جدة الإسلامي ليكون أهم المنافذ لصادرات المملكة غير البترولية في مايو 2026، حيث صُدّر من هذا المنفذ ما نسبته 24.4% من إجمالي الصادرات غير البترولية، يليه مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 13.7%، ثم مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة 12.7%، ثم منفذ البطحاء بنسبة 9.7%، وأخيرًا ميناء ينبع التجاري بنسبة 4.7%.
وشكلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 65.2% من إجمالي الصادرات غير البترولية السلعية للسعودية.