الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الين يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 27-07-2026

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  • سعر الدولار مقابل الين يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 27-07-2026 1/2
  • سعر الدولار مقابل الين يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 27-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-27 01:23 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل استمرار هيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، ليحاول السعر بارتفاعه الأخير تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في محاولة للتخلص من الضغوط الفنية واستكمال مسار التعافي خلال الفترة المقبلة.

 

ورغم استمرار الزخم الإيجابي بدأت مؤشرات القوة النسبية في إرسال إشارات سلبية بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يحد من سرعة مواصلة المكاسب أو يدفع إلى بعض التذبذب وجني الأرباح قبل استكمال المسار الصاعد.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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