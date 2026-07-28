شكرا لقرائتكم خبر عن الين يقترب من أدنى مستوياته في 40 عامًا وسط ترقب اجتماع بنك اليابان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يسجل أعلى مستوى في 4 أسابيع

•النفط يعمق خسائره إلى أدنى مستوى في قرابة أسبوعين

•استمرار توقف الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران

•بنك اليابان قد يفتح الباب بقوة أمام رفع أسعار الفائدة مرة أخرى



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات الكبرى ، ليستأنف خسائره التي توقفت على مدار يومين مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربًا مرة أخرى من المستويات الأدنى في 40 عامًا ،مع استمرار تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.



يجتمع بنك اليابان يومي الخميس والجمعة ،ومن المتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر ،مع الإفصاح عن المزيد من الأدلة حول مسار تطبيع السياسة النقدية اليابانية هذا العام.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنحو 0.1% إلى (163.84 ¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (163.72¥)، و سجل أدنى مستوى عند ( 163.67¥).



•أنهي الين تعاملات الاثنين مرتفعًا بأقل من 0.1% مقابل الدولار ،في ثاني مكسب يومية على التوالي ،مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى في 40 عامًا عند 163.99 ينات.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء قرابة 0.1% ،ليوسع مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ،مسجلًا أعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 101.55 نقطة ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



رغم انحسار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، لا يزال المستثمرون يفضلون الاحتفاظ بالدولار الأمريكي كأفضل استثمار متاح ، وذلك قبيل انطلاق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بأن يتمسك البنك المركزي بتوجهه المتشدد وإبقاء الباب مفتوحًا أمام رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري.



أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء بأكثر من 1% ،لتعمق خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلةً أدنى مستوياتها في قرابة أسبوعين، مع انحسار المخاوف بشأن سلامة الإمدادات العالمية، في ظل توقف التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في محيط مضيق هرمز.



مستجدات الحرب الإيرانية

•استمرار الهدوء الميداني، إذ لم تُسجل هجمات مباشرة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران لعدة أيام متتالية، وهو ما يُعد أطول فترة تهدئة منذ موجة التصعيد الأخيرة.



•الوسطاء يحققون تقدمًا في جهود استئناف المفاوضات، حيث تقود كل من قطر و باكستان اتصالات مكثفة لإعادة واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات وإحياء اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت.

•قال الرئيس الأمريكي،دونالد ترامب،إن الولايات المتحدة تجري "محادثات جيدة" مع إيران ،وحذر من العودة إلى الضربات إذا لم تُسفر المحادثات عن نتائج.

•نفت الخارجية الإيرانية وجود أي مفاوضات "مباشرة" مع واشنطن، وأكدت أن الاتصالات الحالية تجري حصراً عبر وسطاء (أبرزهم سلطنة عُمان) لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز.



الفائدة اليابانية

•وسط هبوط أسعار النفط العالمية ، تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع هذا الأسبوع مستقر دون 10%.

•وفي أحدث استطلاعات الرأي لوكالة "رويترز": بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة إلى مستوي 1.25% في سبتمبر.

•يجتمع بنك اليابان يومي الخميس والجمعة لدراسة التطورات الاقتصادية في البلاد وتحديد الأدوات النقدية الملائمة لتلك المرحلة الدقيقة التي يمر بها رابع أكبر اقتصاد في العالم.



توقعات حول أداء الين الياباني

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي":أنه مع عدم توقع أي تغيير فى أسعار الفائدة اليابانية ،نعتقد أن بنك اليابان سيحتاج إلى تبني موقف متشدد إلى حد ما ليوضح مصداقيته فى مساعيه لدعم العملة المحلية وتحقق هدفه المتعلق بالتضخم.



وحتى الإفصاح عن نتائج اجتماع بنك اليابان نتوقع استمرار تذبذب الين قرب أدنى مستوياته فى 40 عامًا مقابل الدولار الأمريكي ،وقد يتعافى على نطاق واسع إذا فتح المركزي الياباني الباب بقوة أمام رفع أسعار الفائدة فى سبتمبر المقبل.



نظرة فنية

سعر الدولار مقابل الين يحافظ على مكاسبه – توقعات اليوم – 28-07-2026