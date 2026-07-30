شكرا لقرائتكم خبر عن سهم مايكروسوفت يقفز بأكثر من 16% بعد نتائج قوية وزيادة الإنفاق الرأسمالي بدعم الطلب على الذكاء الاصطناعي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم مايكروسوفت بوتيرة حادة خلال تداولات اليوم الخميس، بعدما أعلنت الشركة نتائج مالية قوية للربع الرابع من سنتها المالية، إلى جانب تأكيدها استمرار الإنفاق الرأسمالي المرتفع خلال عام 2026 استجابةً للطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

وعلى صعيد التداولات، قفز سهم مايكروسوفت في تمام الساعة 17:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 16.6% إلى 455.1 دولار.

ورغم الأداء القوي، كان سهم مايكروسوفت قد فقد نحو 19% من قيمته منذ بداية عام 2026، مقابل مكاسب تقارب 7% لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، مع تزايد قلق المستثمرين بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على شركات البرمجيات التقليدية.

وجاءت نتائج الشركة متفوقة على توقعات السوق، حيث سجلت:

ربحية السهم المعدلة: 4.74 دولار مقابل توقعات بلغت 4.24 دولار.

الإيرادات: 90.01 مليار دولار مقابل توقعات عند 87.62 مليار دولار.



نمو قوي في الإيرادات والأرباح

ارتفعت إيرادات مايكروسوفت بنسبة 18% على أساس سنوي خلال الربع المنتهي في 30 يونيو.

كما صعد صافي الربح إلى 35.77 مليار دولار، أو 4.81 دولار للسهم، مقارنة مع 27.23 مليار دولار، أو 3.65 دولار للسهم، في الفترة نفسها من العام السابق.

وأوضحت الشركة أن النتائج استفادت من مكسب استثماري بقيمة 3.2 مليار دولار مرتبط باستثمارها في شركة أنثروبيك المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى انخفاض تكاليف برنامج التقاعد الطوعي الأول في تاريخ الشركة، في حين سجلت وحدة إكس بوكس مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول.

الإنفاق الرأسمالي يقفز 69%

ارتفعت النفقات الرأسمالية وعقود التمويل التأجيري خلال الربع بنسبة 69% لتصل إلى 41 مليار دولار.

وأكدت المديرة المالية إيمي هود استمرار خطط الإنفاق المرتفع خلال عام 2026، مشيرة إلى أن الشركة ستطيل العمر المحاسبي للمكاتب ومراكز البيانات إلى 25 عامًا بدلًا من 15 عامًا، كما ستُصنف نسبة أكبر من عقود مراكز البيانات المستقبلية ضمن عقود التشغيل بدلًا من عقود التمويل.

وأضافت أن هذه التعديلات ستقود إلى إنفاق رأسمالي وعقود تمويل تأجيري يبلغ إجماليه نحو 175 مليار دولار خلال السنة المالية 2026.

كما توقعت الشركة استمرار نمو الإنفاق خلال السنة المالية 2027، مدفوعًا بما وصفته بـ"إشارات الطلب القوية" عبر مختلف أعمالها.

توقعات تفوق تقديرات السوق

تتوقع مايكروسوفت تحقيق إيرادات تتراوح بين 89.85 مليار دولار و90.95 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية الجديدة، وهو ما يمثل نموًا يقارب 16% في منتصف النطاق، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 89.66 مليار دولار.

أزور يواصل النمو القياسي

حقق قطاع الحوسبة السحابية الذكية، الذي يضم منصة أزور ، إيرادات بلغت 39.31 مليار دولار، بزيادة 31.6% على أساس سنوي، متجاوزًا توقعات السوق عند 38.16 مليار دولار.

كما تسارع نمو أزور إلى 43%، مقابل 40% في الربع السابق، متجاوزًا توقعات المحللين.

وأعلنت الشركة أن إيرادات أزور خلال السنة المالية 2026 تجاوزت 100 مليار دولار لأول مرة، بنمو سنوي بلغ 41%، ليظل النشاط أقل حجمًا من Amazon Web Services لكنه أكبر من Google Cloud التابعة لألفابت.

وتوقعت هود نمو أزور بنسبة 45% خلال الربع الحالي بالعملة الثابتة، مقارنة بتوقعات السوق البالغة 41.4%.