الاقتصاد

سعر النفط الخام يصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 03-08-2026

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سعر النفط الخام يصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 03-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-03 01:08 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.03

انزلق سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل إلى مستوى الدعم 78.00$، وهو الهدف السعري الذي أشرنا إليه في التحليلات السابقة، وسط استمرار الضغوط البيعية الناتجة عن التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور المقاومة الديناميكية.

أدى هذا التراجع إلى كسر السعر لخط اتجاه صاعد على المدى القصير، بالتزامن مع عودة الإشارات السلبية على مؤشرات القوة النسبية عقب خروجها من مناطق التشبع الشرائي، ما يعزز من احتمالات استمرار الضغوط الهابطة خلال الفترة القريبة المقبلة، خاصة إذا فقد السعر تماسكه أعلى هذا الدعم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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