أرباح مسار السعودية تتراجع إلى 216.1 مليون ريال بالربع الثاني لارتفاع أعباء التمويل

سجلت شركة أم القرى للتنمية والإعمار (مسار) تراجعا نسبته 8.7%، بصافي الأرباح في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بالربع المماثل من عام 2025، في ظل ارتفاع الأعباء التمويلية.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تراجع صافي الربح إلى 216.1 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 236.68 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع الأعباء التمويلية المحملة على قائمة الدخل وذلك نتيجة إيقاف رسملة تكاليف الاقتراض المرتبطة بتمويل أعمال البنية التحتية، تزامنًا مع الاكتمال الجوهري لهذه الأعمال.

وعلى أساس ربع سنوي، قفزت أرباح الشركة بنسبة 380.97% مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 44.93 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2026 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 359.99 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 248.93 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2025، بارتفاع نسبته 44.61%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 36.86%، خلال الربع الثاني من العام الحالي، إلى 915.87 مليون ريال، مقارنة بـ 669.18 مليون ريال، للربع الثاني من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج النصف الأول من عام 2026، تراجع صافي الأرباح إلى 261.03 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 396.34 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 34.14%.