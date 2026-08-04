أرامكو السعودية تقرر توزيع أرباح نقدية بقيمة 82.06 ملیار ﷼ عن الربع الثاني 2026

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن توزيع الأرباح الأساسية على المساهمين عن الربع الثاني من عام 2026م، بما يتماشى مع سياسة أرامكو السعودية لتوزيع الأرباح والتي تهدف إلى توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، يبلغ إجمالي قيمة التوزيعات 82.06 ملیار ﷼ (21.88 ملیار دولار )، يتم توزيعها على 241.86 مليار سهم، لتبلغ حصة السهم من التوزيعات 0.3393 ﷼.

ونوهت الشركة إلى أن الأحقیة للمساھمین المالكین للأسھم یوم 19 أغسطس 2026، المقیدین في سجل مساھمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نھایة ثاني یوم تداول یلي تاریخ الاستحقاق.

كما لفتت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ 28 أغسطس الحالي.

وأعلنت أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء عن نتائجها المالية بالربع الثاني من عام 2026، والتي أظهر ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 41.9% إلى 121.51 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 85.63 مليار ريال للربع المماثل من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح بالربع الثاني إلى زيادة الإيرادات الذي جاء مدفوعًا بشكل أساس بارتفاع أسعار المنتجات المكررة والكيميائية والنفط الخام.