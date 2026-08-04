مؤشر سوق الأسهم السعودية يرتفع في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 01:53 مساءً كتب شريف احمد - استهل مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة طفيفة قدرها 0.03% عند 10827 نقطة، وبتداولات بلغت، 380.5 مليون ريال.
وبحسب موقع "تداول السعودية"، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 17.5 مليون سهم، بقيمة سوقية قدرها 9.67 تريليون ريال.
وكانت أسهم شركات: ميدغلف للتأمين، وأسلاك، والنايفات، ومتطورة، وأميانتيت، الأكثر ارتفاعا.
ووفقا لموقع "تداول"، كانت أسهم شركات: الاتحاد، ودله الصحية، ومتكاملة، وسايكو، وبدجت السعودية، الأكثر انخفاضا.
وبحسب موقع "تداول السعودية"، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 17.5 مليون سهم، بقيمة سوقية قدرها 9.67 تريليون ريال.
ارتفاع أسهم 142 شركةارتفعت أسهم 142 شركة في مستهل تعاملات اليوم، فيما انخفضت 96، من بين 270 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت أسهم شركات: ميدغلف للتأمين، وأسلاك، والنايفات، ومتطورة، وأميانتيت، الأكثر ارتفاعا.
ووفقا لموقع "تداول"، كانت أسهم شركات: الاتحاد، ودله الصحية، ومتكاملة، وسايكو، وبدجت السعودية، الأكثر انخفاضا.