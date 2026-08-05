أخبار من السعودية.. إنقاذ معتمر من نزيف داخلي حاد بعد تدخل طبي سريع في أجياد الطوارئ بمكة

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 03:28 مساءً كتب شريف احمد - نجح فريق طبي بمستشفى أجياد الطوارئ، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنقاذ حياة معتمر بنجلاديشي يبلغ من العمر 45 عامًا، بعد تعرضه لنزيف داخلي حاد، وذلك بفضل سرعة التدخل الطبي ضمن مسار الرعاية العاجلة، أحد مسارات نموذج الرعاية الصحية السعودي. استقبال المريض وإجراء الفحوصات وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن المريض حضر إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من أعراض استدعت التدخل الفوري، حيث أُجريت له الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، التي كشفت عن وجود نزيف داخلي حاد، وعلى الفور باشر الفريق الطبي تطبيق البروتوكولات العلاجية المعتمدة، مع إعطائه الأدوية اللازمة للسيطرة على حالته.

وأضاف التجمع أن سرعة استجابة الفريق الطبي أسهمت – بفضل الله – في استقرار الحالة خلال وقت قياسي، بما يتوافق مع التوصيات العالمية للتعامل مع حالات النزيف الحادة، قبل تحويل المريض إلى مستشفى الملك فيصل لاستكمال الرعاية الطبية التخصصية، نظرًا لحاجته إلى إجراء منظار للجهاز الهضمي.

