أرباح طيبة للاستثمار السعودية تتراجع إلى 72.8 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2026

تراجعت أرباح شركة طيبة للاستثمار بنسبة 32.03% في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بالربع المماثل من عام 2025، نتيجة تأثر الربع المماثل من العام السابق إيجابيا برد مخصص.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تراجع صافي الربح إلى 72.8 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 107.1 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الربح جاء نتيجة تأثر الربع المماثل من العام السابق إيجابيا برد مخصص القضايا الناتج عن إنهاء العلاقة التعاقدية بين الشركة وأحد المشغلين نظرا للوصول إلى تسوية بين الطرفين.

ونوهت الشركة إلى أنه باستبعاد ذلك التأثير فإن التحسن في صافي الربح للربع الحالي بلغ 13.1 مليون ريال وبنسبة تبلغ 22% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 41.67% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 124.8 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2026 تراجع الربح التشغيلي إلى 76.7 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 77.8 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2025، بتراجع طفيف بلغت نسبته 1.41%.

وتراجع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 1.84% خلال الربع الثاني من العام الحالي، إلى 376.8 مليون ريال، مقارنة بـ 370 مليون ريال، للربع الثاني من العام الماضي.

وكشفت نتائج الشركة بالنصف الأول من عام 2026، تراجع صافي الأرباح إلى 197.6 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 238.4 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 17.11%.