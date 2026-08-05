أرباح الماجد للعود السعودية ترتفع إلى 26.8 مليون ريال في الربع الثاني 2026

سجلت شركة الماجد للعود ارتفاعا نسبته 10.29%، بصافي الأرباح في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، في ظل زيادة المبيعات والإيرادات الأخرى.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي الربح إلى 26.8 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 24.3 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح بالربع الثاني من العام الحالي، إلى زيادة المبيعات والإيرادات الأخرى مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 75.66% مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 110.1 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2026 استقرار الربح التشغيلي عند 28.7 مليون ريال، مقارنة بنفس الأرقام خلال الربع الثاني من عام 2025.

وارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 4.02%، في الربع الثاني من العام الحالي، إلى 217.1 مليون ريال، مقارنة بـ 208.7 مليون ريال، للربع الثاني من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج الشركة بالنصف الأول من عام 2025، تراجع صافي الأرباح إلى 136.9 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 145.2 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 5.72%.