طيران ناس السعودية تقلص خسائرها إلى 240.58 مليون ريال بالربع الثاني 2026

كشفت نتائج شركة طيران ناس بالربع الثاني من عام 2026، تراجع صافي الخسائر بنسبة 72.11% مقارنة بخسائر الشركة في الربع المماثل من عام 2025.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تراجع صافي الخسارة إلى 240.58 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل خسائر بلغت 862.51 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الخسائر جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات، قطاع طيران ناس منخفض التكلفة، وقطاع طيران ناس للحج، مقابل انخفاض إيرادات قطاع طيران ناس العام.

وعلى أساس ربع سنوي، تحولت الشركة للخسائر مقارنة بصافي ربح بلغ 117.9 مليون ريال، في الربع السابق.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2026 تراجعت الخسارة التشغيلية إلى 109.84 مليون ريال، مقابل خسائر تشغيلية بلغت 684.47 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2025، بتراجع نسبته 83.95%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 3.2%، في الربع الثاني من العام الحالي، إلى 2.21 مليار ريال، مقارنة بـ 2.14 مليار ريال، للربع الثاني من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج الشركة بالنصف الأول من عام 2025، تراجعت خسائر الشركة إلى 122.68 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 714.65 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 82.83%.