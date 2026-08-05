أخبار من السعودية.. ديوان المظالم يحدّث «معين».. خدمات مفضلة ورقم موحد للدعاوى

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الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 02:11 مساءً كتب شريف احمد - أعلن ديوان المظالم عن تاريخ إطلاق النسخة الجديدة من منصة مُعين الرقمية، بدءًا من يوم الأحد 9 أغسطس 2026م، وذلك في الإطار التنفيذي لمستهدفات منظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعظيم الأثر، وما رسمته لتطوير الخدمات القضائية الرقمية، وتيسير إجراءاتها، والارتقاء بتجربة المستفيدين، وتعزيز كفاءة الوصول إلى خدمات القضاء الإداري والاستفادة منها.
وتتضمن النسخة الجديدة للمنصة تطويرًا شاملًا لسبل الاستخدام، وتيسير الوصول إلى الخدمات، من خلال اعتماد رقم الدعوى الموحد لجميع مراحل التقاضي الإداري، إضافةً إلى إعادة تنظيم الخدمات وفقًا للأكثر استخدامًا، وإتاحة قائمة بالخدمات المفضلة لكل مستخدم، وتبسيط إجراءات تقديم الطلبات القضائية، بما يعزز سرعة الإنجاز وسهولة الاستفادة من الخدمات الرقمية.
يأتي إطلاق النسخة الجديدة لمنصة مُعين الرقمية امتدادًا لجهود ديوان المظالم في تطوير منصاته، ووفقًا لنظام التصميم الموحد للمملكة العربية السعودية «كود المنصات»، بما يحقق الممارسة الأفضل لتجربة المستخدم، ويواكب مستهدفات التحول الرقمي، ويتطلع ديوان المظالم من خلال هذا التطوير إلى رفع جودة الخدمات القضائية الرقمية، بما يسهم في تقديم خدمات قضائية أكثر سهولة وكفاءة.
وتتضمن النسخة الجديدة للمنصة تطويرًا شاملًا لسبل الاستخدام، وتيسير الوصول إلى الخدمات، من خلال اعتماد رقم الدعوى الموحد لجميع مراحل التقاضي الإداري، إضافةً إلى إعادة تنظيم الخدمات وفقًا للأكثر استخدامًا، وإتاحة قائمة بالخدمات المفضلة لكل مستخدم، وتبسيط إجراءات تقديم الطلبات القضائية، بما يعزز سرعة الإنجاز وسهولة الاستفادة من الخدمات الرقمية.
تصميم موحد
يأتي إطلاق النسخة الجديدة لمنصة مُعين الرقمية امتدادًا لجهود ديوان المظالم في تطوير منصاته، ووفقًا لنظام التصميم الموحد للمملكة العربية السعودية «كود المنصات»، بما يحقق الممارسة الأفضل لتجربة المستخدم، ويواكب مستهدفات التحول الرقمي، ويتطلع ديوان المظالم من خلال هذا التطوير إلى رفع جودة الخدمات القضائية الرقمية، بما يسهم في تقديم خدمات قضائية أكثر سهولة وكفاءة.