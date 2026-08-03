سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يحافظ على مكاسبه الأخيرة – توقعات اليوم – 03-08-2026

يستقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بسيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار التداول أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل تقديم دعم ديناميكي يعزز فرص استمرار التحركات الإيجابية.

كما يكتسب الزوج زخماً إضافياً من توارد الإشارات الإيجابية على مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح في تصريف حالة التشبع الشرائي، وهو ما يمنحه مساحة أوسع لمواصلة الصعود واستهداف مستويات مقاومة أعلى خلال الفترة القريبة المقبلة إذا حافظ على استقراره أعلى مستويات الدعم الحالية.