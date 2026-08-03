الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يحافظ على مكاسبه الأخيرة – توقعات اليوم – 03-08-2026

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سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يحافظ على مكاسبه الأخيرة – توقعات اليوم – 03-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-03 01:18 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.03

يستقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بسيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار التداول أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل تقديم دعم ديناميكي يعزز فرص استمرار التحركات الإيجابية.

 

كما يكتسب الزوج زخماً إضافياً من توارد الإشارات الإيجابية على مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح في تصريف حالة التشبع الشرائي، وهو ما يمنحه مساحة أوسع لمواصلة الصعود واستهداف مستويات مقاومة أعلى خلال الفترة القريبة المقبلة إذا حافظ على استقراره أعلى مستويات الدعم الحالية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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