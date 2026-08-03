أرباح الكابلات السعودية تتراجع 86.44% في الربع الثاني لانخفاض الإيرادات وزيادة التكاليف

تراجعت أرباح شركة الكابلات السعودية بنسبة 86.44% في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بالربع المماثل من عام 2025، في ظل انخفاض الإيرادات وزيادة التكاليف.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تراجع صافي الربح إلى 2.47 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 18.23 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الربح جاء نتيجةً انخفاض الإيرادات، إلى جانب ارتفاع إجمالي التكاليف، الذي يُعزى بشكلٍ أساسي إلى زيادة أسعار المواد الخام. بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات التشغيلية.

ونوهت الشركة إلى أن الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية المستمرة أدت إلى زيادة التحديات في عمليات النقل والخدمات اللوجستية، الأمر الذي أدى إلى زيادة الأعباء الصناعية غير المستوعبة في المصنع.

وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 89.54% مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 23.61 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2026 تراجع الخسارة التشغيلية إلى 33.84 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 41.55مليون ريال بالربع المماثل من عام 2025، بتراجع نسبته 18.55%.

وتراجع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 13.77% بالربع الثاني من العام الحالي، إلى 26.04 مليون ريال، مقارنة بـ 30.19 مليون ريال، للربع الثاني من العام الماضي.

وتراجعت أرباح الشركة بالنصف الأول من عام 2026، إلى 26.09 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 64.87 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 59.8%.