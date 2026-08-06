الاقتصاد

سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 06-08-2026

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سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 06-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-06 01:43 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.06

يتسم سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بالتذبذب خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، في محاولة من الزوج لجني أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليساعده ذلك في اكتساب الزخم الإيجابي اللازم للحفاظ على المسار الصاعد بالمدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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