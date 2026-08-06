سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 06-08-2026

يتسم سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بالتذبذب خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، في محاولة من الزوج لجني أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليساعده ذلك في اكتساب الزخم الإيجابي اللازم للحفاظ على المسار الصاعد بالمدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار.