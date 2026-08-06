سعر سهم مبكو (1202) طريقه ممهد للصعود – توقعات اليوم – 06-08-2026

واصل سعر سهم شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (1202) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستفيد منه كقاعدة دعم تعزز من سيطرة واستقرار الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع رسمه لخط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة إلى هذا نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب 12.25 ريال استعداداً لمهاجمته، ويظل هذا السيناريو قائماً طيلة ثبات مستوى الدعم 10.70 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد