الاقتصاد

تحديث توقع سعر الذهب اليوم 07-08-2026

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تحديث توقع سعر الذهب اليوم 07-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-07 11:29 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.07

قفز سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في اختراق مستوى المقاومة 4,300 دولار، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، في ظل استمرار سيطرة الموجة الصاعدة على المدى القصير، بما يعكس قوة الزخم الشرائي وسيطرة المشترين على تحركات السعر.

 

وفي الخلفية من ذلك يواصل السعر تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ليستمر هذا المتوسط في تقديم دعم فني إيجابي، بما يعزز من استقرار المسار الصاعد ويمنح التحركات الحالية مزيدًا من القوة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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