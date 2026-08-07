الاقتصاد

تحديث توقع سعر الفضة اليوم 07-08-2026

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تحديث توقع سعر الفضة اليوم 07-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-07 11:33 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.07

شهد سعر الفضة (SILVER) سلسلة مكاسب متتالية وقوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السعر بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المهم 63.20$، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، بالإضافة إلى توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما يضاعف من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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