تحديث توقع سعر الفضة اليوم 07-08-2026

شهد سعر الفضة (SILVER) سلسلة مكاسب متتالية وقوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السعر بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المهم 63.20$، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، بالإضافة إلى توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما يضاعف من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.