الاقتصاد الأمريكي يفقد 23 ألف وظيفة في يوليو بشكل مفاجئ

سجل الاقتصاد الأمريكي انخفاضاً مفاجئاً في عدد الوظائف خلال يوليو، في حين تراجع معدل البطالة بشكل طفيف، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة الجمعة، والتي أظهرت تباطؤاً في سوق العمل.

وانخفض عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 23 ألف وظيفة خلال الشهر على أساس معدل موسمياً، مقارنة بانخفاض معدل بالخفض قدره 20 ألف وظيفة في يونيو. وكان إجماع توقعات داو جونز يشير إلى إضافة 83 ألف وظيفة خلال يوليو.

وفي الوقت نفسه، تراجع معدل البطالة إلى 4.1%، بينما انخفض معدل المشاركة في قوة العمل مجدداً إلى 61.4%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات>