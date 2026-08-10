شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الرياض ينتهي من طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة 10 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك الرياض عن انتهاء الطرح والاكتتاب في صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي بموجب برنامج صكوك عام لرأس مال إضافي من الشريحة الأولى.

ووفقا لبيان البنك على السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تم إصدار 10 ملايين صك بقيمة اسمية ألف ريال للصك، لتصل قيمة الإصدار إلى 10 مليارات ريال.

ونوه البنك إلى أن تغطية الطرح تجاوزت 2.7 ضعف قيمة الإصدار المبدئية، حيث بلغت إجمالي المبالغ المكتتب بها 13.59 مليار ريال، ليتم زيادة قيمة الإصدار من 5 مليارات ريال إلى 10 مليارات ريال.

وسيتم استخدام متحصلات طرح الصكوك لتعزيز رأس المال من الشريحة الأولى وكذلك للأغراض المصرفية العامة كما هو محدد في نشرة الإصدار الأساسية.

يبلغ عائد الصكوك يبلغ %6.50 ثابت سنوياً تدفع على أساس ربع سنوي، مع مراعاة أي إلغاء يُجرى وفقاً للشروط والأحكام.

وسيتم إعادة تعيين العائد في تاريخ 2031/08/13م ("التاريخ الأول لإعادة التعيين")، سيتم بعد ذلك إعادة تعيين عائد الصك كل 5 سنوات تلي التاريخ الأول لإعادة التعيين كما هو موضح في الشروط النهائية المطبقة المتعلقة بالصكوك.

وستبدأ عمليات إعادة أموال الاكتتاب الفائضة للمستثمرين المستحقين في تاريخ 1448/02/30هـ (الموافق 2026/08/13م)، وسيتم إيداع أموال الاكتتاب الفائضة في حسابات المستثمرين المستحقين وفقاً للإجراءات المتبعة من قبل الجهات ذات الصلة.

ونوه البنك إلى أن الصكوك هي صكوك دائمة (تخضع للاسترداد المبكر في تاريخ الاستدعاء بدءًا من الذكرى السنوية الخامسة له وفقًا للشروط والأحكام أو كما هو محدد في نشرة الإصدار الأساسية.

لا يوجد تاريخ استرداد ثابت أو نهائي للصكوك، ومع ذلك، يجوز استردادها في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في نشرة الإصدار الأساسية والشروط النهائية المنطبقة المتعلقة بالصكوك.

للبنك خيار عدم سداد أي مبلغ توزيع دوري (باستثناء مبلغ التوزيع الدوري النهائي) كما هو موضح بشكلٍ مفصل في الشروط والأحكام ("اختيار عدم الدفع").

كما أنه يوجد هناك ظروف يُحظر فيها على البنك سداد أي مبلغ توزيع دوري (بما في ذلك مبلغ التوزيع الدوري النهائي)، كما هو موضح بشكلٍ مفصل في الشروط والأحكام ("حدث عدم الدفع").

واعتبارًا من تاريخ "اختيار عدم الدفع" أو "حدث عدم الدفع" (يشار إليه فيما يلي أدناه بلفظ "تاريخ وقف توزيع الأرباح")، يُحظر على المُصدر الإعلان عن توزيعات أو أرباح أو مدفوعات أخرى معينة أو سدادها، على النحو المبين بالتفصيل في "الشروط والأحكام".

وفي حال وقوع حدث عدم القابلية للاستمرار وكما هو موضح في الشروط والأحكام، سيتم تخفيض قيمة الصكوك جزئيًا أو كليًا.

وستدرج الصكوك ويبدأ تداولها في السوق المالية السعودية (تداول) بعد الانتهاء من جميع الإجراءات النظامية اللازمة لإدراج الصكوك وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه.