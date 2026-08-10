تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 10-08-2026

يستقر سعر نفط خام برنت (Brent) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثرًا باختراقه لخط ميل تصحيحي هابط على المدى القصير، ومدعومًا بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي، بما ساهم في تحسن الزخم الإيجابي ودعم استمرار محاولات التعافي.

وفي المقابل من ذلك يحاول السعر حاليًا التخلص من الضغط السلبي الناتج من المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ليشكل هذا المتوسط مقاومة مهمة أمام مواصلة الصعود، ويظل اختراقها عاملًا فنيًا داعمًا لاستمرار التعافي وتمديد المكاسب خلال الفترة القريبة المقبلة.