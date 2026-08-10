الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 10-08-2026

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تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 10-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-10 11:29 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.10

يستقر سعر نفط خام برنت (Brent) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثرًا باختراقه لخط ميل تصحيحي هابط على المدى القصير، ومدعومًا بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي، بما ساهم في تحسن الزخم الإيجابي ودعم استمرار محاولات التعافي.

 

وفي المقابل من ذلك يحاول السعر حاليًا التخلص من الضغط السلبي الناتج من المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ليشكل هذا المتوسط مقاومة مهمة أمام مواصلة الصعود، ويظل اختراقها عاملًا فنيًا داعمًا لاستمرار التعافي وتمديد المكاسب خلال الفترة القريبة المقبلة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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