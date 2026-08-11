سعر سهم الإمارات ريم للاستثمار (ERC) يظهر المزيد من العلامات السلبية – توقعات اليوم – 11-08-2026

ارتفع سعر الإمارات ريم للاستثمار (ERC) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليلامس السهم من جديد مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك بالتزامن مع اختباره لخط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، ما يهدد تلك المكاسب بالارتداد السلبي في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها يضاعف من الضغوط السلبية حول السهم.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 2.00 درهم، ليستهدف مستوى الدعم التالي له عند سعر 1.65 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط