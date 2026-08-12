الحفر العربية السعودية تتلقى إشعارا باستئناف عمليات منصاتها البحرية المعلقة

أعلنت شركة الحفر العربية، التي تعد أكبر شركات الحفر في المملكة العربية السعودية من حيث حجم الأسطول، عن تلقيها إشعارًا باستئناف العمليات لمنصات الحفر البحرية المتبقية التي تم تعليقها سابقًا.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، يعكس استئناف تشغيل هذه المنصات استمرار تعافي النشاط في قطاع الحفر البحري، ومن المتوقع أن يصل معدل تشغيل الأسطول البحري للحفر العربية إلى 100% بنهاية الربع الثالث من عام 2026.

ونوهت الشركة إلى أن الوصول إلى التشغيل الكامل للأسطول البحري يمثل علامة فارقة للحفر العربية مما يؤكد جاهزيتها التشغيلية وقدرتها على التنفيذ بكفاءة والاستجابة لمتطلبات السوق.

وأعلنت شركة الحفر العربية في يوليو الماضي عن تلقيها إشعاراً باستئناف عمليات 3 منصات حفر بحرية تم الإفصاح عن تعليق عملها سابقاً في مطلع عام 2026.

وكانت الحفر العربية أعلنت في مارس الماضي عن تعليق تشغيل بعض منصات الحفر البحرية في منطقة الخليج العربي، بشكل مؤقت، في ضوء المستجدات المرتبطة بالوضع الإقليمي.