شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب قرب ذروة 10 أسابيع قبيل بيانات التضخم الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يتراجع مقابل سلة من العملات

•أسعار النفط تتخلي عن مستوياتها الأعلى في أسبوعين

•إيران وعمان يقتربان من التوصل لاتفاق حول مضيق هرمز

•الأسواق في انتظار أدلة حاسمة حول مسار الفائدة الأمريكية



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتًا بالأمس، لتقترب بقوة من تجاوز مستوياتها الأعلى في 10 أسابيع، بدعم تراجع مستويات الدولار الأمريكي وتباطؤ أسعار النفط ،وسط أنباء عن اقتراب إيران وعمان من التوصل إلى اتفاق نهائي حول مضيق هرمز.



تصدر في وقت لاحق اليوم ،بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة لشهر يوليو ،والتي ستوفر أدلة حاسمة حول احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.3% إلى (4,424.33$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,368.88$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,362.56$).



•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،فقدت أسعار الذهب حوالي 0.5% ،في أول خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجلت في وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى في 10 أسابيع عند 4,435.34 دولارًا للأونصة.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.1% ،في طريقه صوب تكبّد أول خسارة خلال الثلاثة جلسات الأخيرة ،عاكسًا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



وكما نعلم أن هبوط مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



يأتي تراجع مستويات الدولار وسط تحسن المعنويات في الأسواق العالمية ،في ظل التقارير الإعلامية التي تشير إلى اقتراب إيران وعمان من الاتفاق حول تنظيم الملاحة عبر مضيق هرمز.



أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء بأكثر من 0.5% ،لتتخلي عن مستوياتها الأعلى في أسبوعين ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالإضافة إلى تزايد الآمال حول إعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن.



مستجدات هرمز

•المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية: المفاوضات بين عُمان وإيران حول مضيق هرمز في مراحل متقدمة.



•باكستان تُشير إلى إحراز تقدم في الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل مطالب واشنطن وطهران بتعويضات.



•وزير الداخلية الباكستاني يصل إلى طهران لإجراء محادثات مع السلطات العليا في إيران حول أزمة مضيق هرمز.

الفائدة الأمريكية

•وسط تباطؤ أسعار النفط ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : ارتفع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع سبتمبر من 48% إلى 52% ،وتراجع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة من 52% إلى 48%.



•وارتفع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر من 19% إلى 24%،وتراجع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة من 81% إلى 76%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة لشهر يوليو.



توقعات حول أداء الذهب

نتوقع هنا موقع "أف اكس نيوز تودي": إذا جاءت بيانات التضخم الأمريكية أقل من توقعات السوق ستتراجع احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة هذا العام ،وهو سيدفع أسعار الذهب إلى المزيد من الصعود وتسجيل مستويات أعلى جديدة فى عدة أشهر.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الثلاثاء بنحو 1.71 طن متري،فى سادس زيادة يومية على التوالي ، ليرتفع الإجمالي إلى 1,022.67 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 4 يونيو الماضي.



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