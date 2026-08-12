مورجان ستانلي (MS) يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 12-08-2026

انخفض قليلاً سعر سهم مورجان ستانلي MORGAN STANLEY (MS) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، ليرتكز بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة الحالية 206.70$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 232.25$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد