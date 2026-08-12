سعر سهم جينيراك (GNRC) يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 12-08-2026

ارتفع سهم جينيراك GENERAC HOLDLINGS INC (GNRC) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 227.50$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 187.55$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط