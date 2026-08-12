الاقتصاد

ريبل (XRPUSD) يظهر إشارات سلبية جديدة – تحليل – 12-08-2026

0 نشر
0 تبليغ

ريبل (XRPUSD) يظهر إشارات سلبية جديدة – تحليل – 12-08-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن ريبل (XRPUSD) يظهر إشارات سلبية جديدة – تحليل – 12-08-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-12 12:10 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.12

يستقر سعر عملة ريبل (XRPUSD) على مكاسب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، حاول السعر من خلال تلك ال مكاسب تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 1.0400$، ليستهدف مستوى الدعم 0.9800$.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط  

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا