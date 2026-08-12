ريبل (XRPUSD) يظهر إشارات سلبية جديدة – تحليل – 12-08-2026

يستقر سعر عملة ريبل (XRPUSD) على مكاسب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، حاول السعر من خلال تلك ال مكاسب تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 1.0400$، ليستهدف مستوى الدعم 0.9800$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط