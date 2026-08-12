شكرا لقرائتكم خبر عن سهم ألفابت يتراجع مع إطلاق «Pixel 11» وسط زيادة سعرية بـ100 دولار وتركيز على اشتراكات الذكاء الاصطناعي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسهم ألفابت، الشركة الأم لـ«جوجل»، يوم الأربعاء بعد إعلان الشركة إطلاق سلسلة هواتف «Pixel 11»، مع ارتفاع سعر الطراز الأساسي بمقدار 100 دولار مقارنة بالعام السابق، ليبدأ من 900 دولار.

وعند الساعة 12:23 ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، تراجع سهم ألفابت بنسبة 0.57% إلى 341.84 دولار.

ولا تكمن الأهمية الرئيسية للإطلاق في مبيعات الهواتف على المدى القصير بقدر ما ترتبط بمحاولة جوجل توسيع قاعدة المستخدمين المدفوعين لخدمات الذكاء الاصطناعي. وسيحصل مشترو «Pixel 11 Pro» و«Pixel 11 Pro XL» على اشتراك مجاني لمدة ستة أشهر في خدمة «Google AI Pro»، ما يحول ترقية الهاتف إلى فرصة لجذب المستخدمين إلى الخطط المدفوعة.

ارتفاع الأسعار وربط الهواتف بخدمات الذكاء الاصطناعي

تشمل الزيادة السعرية جميع طرازات «Pixel 11»، إذ ارتفع سعر كل طراز بمقدار 100 دولار، وإن كانت نسبة الزيادة أقل وضوحاً في الأجهزة الأعلى سعراً.

ويبلغ سعر اشتراك «Google AI Pro» نحو 19.99 دولار شهرياً، ما يعني أن قيمة الاشتراك لمدة ستة أشهر تصل إلى 119.94 دولار بالسعر المعلن، وهي قيمة تتجاوز الزيادة في سعر الهاتف، بينما تقل تكلفة تقديم الخدمة على جوجل بشكل كبير عن هذه القيمة.

وقال أندرو كورنوال، كبير المحللين لدى «Forrester»، إن جوجل تواصل تقديم برامج الذكاء الاصطناعي باعتبارها الحافز الرئيسي لترقية الأجهزة. وأشار إلى أن أحدث أدوات الشركة تتضمن تحسينات مثل استخراج الصور من مقاطع الفيديو، وتحسين تقنيات تثبيت الصورة، وتعزيز قدرات تحويل الكلام إلى نص.

كما رفعت جوجل سعة التخزين الأساسية إلى 256 جيجابايت، لكن السعر الابتدائي أصبح أعلى بنحو 101 دولار من هاتف «iPhone 17» الأساسي من شركة أبل، الذي توفره الشركة بسعر يبدأ من 799 دولاراً عند تفعيله عبر شركات الاتصالات.

ولا يُتوقع أن يكون لتأثير مبيعات الأجهزة وحدها وزن كبير على تقييم ألفابت، إذ لا تفصل الشركة إيرادات هواتف «Pixel» بشكل مستقل. وخلال الربع الماضي، بلغت إيرادات قطاع الاشتراكات والمنصات والأجهزة 12.9 مليار دولار، بما يمثل 10.8% من إجمالي الإيرادات.

الذكاء الاصطناعي والإنفاق الرأسمالي تحت المجهر

قال الرئيس التنفيذي لألفابت ساندر بيتشاي إن الشركة لا تزال تواجه قيوداً على توفير خدمات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن نموذج «Gemini» تعامل مع نحو 22 مليار رمز API في الدقيقة خلال الربع الأخير.

ويتيح طرح حزمة «Pixel 11» نقل هذا الطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي إلى سوق المستهلكين، لكن ارتفاع الإنفاق يمثل تحدياً أكبر للشركة.

وسجلت ألفابت تدفقاً نقدياً حراً سلبياً بقيمة 5.9 مليار دولار في الربع الثاني، كما رفعت توقعاتها للإنفاق الرأسمالي لعام 2026 إلى نطاق يتراوح بين 195 ملياراً و205 مليارات دولار.

وبالتالي، تحتاج الشركة إلى أن يساهم تحويل مستخدمي الهواتف إلى مشتركي خدمات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإيرادات المتكررة، بدلاً من أن يقتصر أثر إطلاق الأجهزة على زيادة تفاعل المستخدمين مع منتجات جوجل.

وبدأ سهم ألفابت جلسة الأربعاء عند 346.31 دولار، قبل أن يتراجع إلى ما دون مستوى إغلاق الثلاثاء البالغ 343.80 دولار. وظل السهم منخفضاً بنحو 16.3% عن أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعاً، كما لم يتمكن إطلاق «Pixel 11» من تعويض خسائر الجلسة السابقة البالغة 3.8%.

ورغم ذلك، لا يزال المحللون متفائلين تجاه السهم. ووفقاً لـ«Google Finance»، يصنف 25 محللاً السهم عند «شراء»، مقابل خمسة عند «احتفاظ»، فيما لا يوصي أي محلل بالبيع.

كما جدد بنك أوف أميركا يوم الثلاثاء توصيته بـ**«شراء»** لسهم ألفابت، مع الإبقاء على السعر المستهدف عند 430 دولاراً.