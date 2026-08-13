أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تستقر خلال يوليو مع ارتفاع تكاليف الخدمات

استقرت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال يوليو، مع تراجع أسعار السلع، بينما أشار ارتفاع تكاليف الخدمات إلى احتمال بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الخميس، إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي لم يسجل أي تغيير خلال الشهر الماضي، بعد انخفاضه المعدل بنسبة 0.1% في يونيو.

وعلى أساس سنوي خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يوليو، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 4.7%، بعد زيادة بلغت 5.5% في يونيو.

ويتابع الاحتياطي الفيدرالي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) باعتبارها المقياس المفضل لديه لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%.

وجاء تقرير أسعار المنتجين بعد فقدان الاقتصاد الأميركي وظائف بشكل مفاجئ في يوليو وصدور بيانات أظهرت اعتدال تضخم أسعار المستهلكين، ليعزز مجمل البيانات التوقعات بأن يبقي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر يومي 15 و16 سبتمبر.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 3.50% إلى 3.75%.

وقبل صدور بيانات أسعار المنتجين، توقع اقتصاديون ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.2% في يوليو بعد زيادة قدرها 0.1% في يونيو.

كما توقعوا ارتفاع التضخم الأساسي وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 3.3% على أساس سنوي، بما يتماشى مع الزيادة المسجلة في يونيو.