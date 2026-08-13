شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يسجل مستوى قياسياً جديداً في «كومكس» مع اشتداد شح المعروض في لندن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت أسعار النحاس مستوى قياسياً جديداً في بورصة «كومكس» يوم الأربعاء، بعدما أدى صدور بيانات أميركية معتدلة للتضخم إلى تخفيف المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة، بالتزامن مع تفاقم نقص النحاس الفعلي في لندن، ما دفع علاوة التسليم الفوري إلى أوسع مستوياتها منذ بداية العام.

وسجل النحاس تسليم سبتمبر في نيويورك مستوى 6.7140 دولار للرطل، بما يعادل 14,802 دولار للطن، متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 6.7045 دولار والمسجل في 5 أغسطس، قبل أن يتراجع إلى 6.6335 دولار للرطل، ليجري تداوله دون تغير يذكر خلال اليوم. وبلغ عقد ديسمبر 6.8070 دولار، بينما جرى تداول النحاس تسليم سبتمبر 2027 عند 7.0280 دولار للرطل.

وأغلق النحاس النقدي في بورصة لندن للمعادن عند 14,424.50 دولار للطن يوم الثلاثاء، بعلاوة قدرها 207.50 دولار فوق عقد الأشهر الثلاثة البالغ 14,217 دولاراً للطن، ما يعكس استعداد المشترين لدفع المزيد للحصول على المعدن حالياً بدلاً من الانتظار.

وبلغت حالة الـ«باكورديشن» ــ أي تداول المعدن الفوري بسعر أعلى من العقود الآجلة ــ أوسع مستوياتها في 2026، عند 207.50 دولار، مقارنة بـ138 دولاراً في اليوم السابق و34 دولاراً في نهاية يوليو.

وتراجعت مخزونات النحاس في مستودعات بورصة لندن للمعادن إلى 214,550 طناً، بانخفاض يتجاوز 35 ألف طن، أو 14%، منذ نهاية يوليو. وفي الوقت نفسه، يجري تداول النحاس في «كومكس» عند نحو 14,625 دولاراً للطن، أي أعلى بنحو 400 دولار من سعر عقد الأشهر الثلاثة في لندن.

وخفضت تشيلي توقعاتها لإنتاج النحاس للربع الثاني على التوالي يوم الثلاثاء، مع تراجع الإنتاج في بعض أكبر مناجمها. كما ظل مصنع صهر «غريسيك» في إندونيسيا، الذي يعالج خام منجم «غراسبرغ»، متوقفاً بعد تسرب في غلاية وقع في 8 أغسطس.

عمالقة نائمون يستعدون للعودة

منحت الحكومة المستقلة في بوغانفيل موافقتها لشركة «لويدز ميتالز آند إنرجي» الهندية لتنفيذ أعمال التحضير ودراسات الجدوى في منجم بانغونا في بابوا غينيا الجديدة.

وكان المنجم قد توقف منذ عام 1989 بعد أن تحولت احتجاجات على الأضرار البيئية وتقاسم الإيرادات إلى حرب أهلية أودت بحياة ما يصل إلى 20 ألف شخص.

وتقدر الاحتياطيات المتبقية في المنجم بنحو 5.3 مليون طن من النحاس و19.3 مليون أوقية من الذهب، بقيمة تقارب 160 مليار دولار وفق الأسعار الحالية.

وتغلبت «لويدز»، وهي منتج لخام الحديد سبق أن أبدت اهتمامها بالأصل، على مجموعة «سي إم أو سي» الصينية للحصول على دور شريك التطوير، بعدما رفضت بوغانفيل شريكاً صينياً للمشروع الذي تأمل أن يوفر التمويل اللازم لتحقيق استقلالها.

ولا تزال أعمال البناء والإنتاج بحاجة إلى موافقات منفصلة، فيما قال المدير الإداري للشركة، راجيش غوبتا، خلال مؤتمر هاتفي حول النتائج يوم الثلاثاء إن المشروع «لا يزال قيد الدراسة».

وفي الفلبين، ستنقل «إس إم إنفستمنتس»، الخاضعة لسيطرة عائلة الملياردير الراحل هنري سي، حصتها البالغة 34% في شركة «أطلس كونسوليديتد ماينينغ آند ديفيلوبمنت» إلى «دومينيون هولدنغز» بحلول العام المقبل، مع إمكانية دمج مشروع تامباكان، أكبر رواسب النحاس والذهب في البلاد، لتشكيل أكبر شركة تعدين مدرجة في الفلبين.

ومن المقرر أن يبدأ مشروع تامباكان الإنتاج في عام 2028، أي بعد عامين من الموعد المستهدف سابقاً، مع توقعات بإنتاج متوسط يبلغ 375 ألف طن من النحاس و360 ألف أوقية من الذهب سنوياً في صورة مركزات، على مدى 17 عاماً.

وارتفعت أسهم «دومينيون» بنسبة 821% خلال 2026، مقابل ارتفاع نسبته 5.2% للمؤشر القياسي الفلبيني.

وفي السويد، رفضت الحكومة يوم الأربعاء طعنين ضد امتياز التعدين الممنوح لشركة بوليدن في مشروع «لافير»، ما يمهد الطريق أمام الشركة للتقدم بطلب للحصول على تصريح بيئي.

ويحتوي الموقع على نحو 849.5 مليون طن من الخام بتركيز نحاس يبلغ 0.24%، بما يعادل قرابة مليوني طن من النحاس المحتوى.

وتقول «بوليدن» إن مشروع «لافير» يمكن أن يضاعف إنتاج السويد من النحاس ويرفع مستوى الاكتفاء الذاتي لأوروبا من المعدن بنحو عُشر. ويشمل الامتياز أيضاً الذهب والفضة والموليبدينوم.

وقال رئيس قطاع المناجم في «بوليدن»، ستيفان روميدال، إن الشركة لا تزال أمامها خطوات عديدة قبل اتخاذ قرار الاستثمار وبدء عمليات التعدين، لكنها تؤمن بقوة بإمكانات رواسب «لافير» في زيادة اعتماد أوروبا على مواردها المحلية من النحاس.

وكان كبير مفتشي المناجم في السويد قد منح الامتياز في سبتمبر 2025، قبل أن يخضع منذ ذلك الحين لعملية استئناف.

أسهم شركات التعدين تتخلف عن مكاسب الذهب

ارتفعت أسهم شركات تعدين النحاس خلال الفترة منذ نهاية يوليو، لكنها لا تزال تتفاوت في أدائها مقارنة بمكاسب المعادن.

فقد صعد سهم «إيفانهو ماينز» 18% منذ نهاية يوليو، وارتفع سهم «فيرست كوانتوم مينيرالز» 14%، مقابل زيادة بلغت 2.5% في سعر النحاس نفسه.

كما ارتفعت أسهم «تيك ريسورسز» 11%، وفريبورت-ماكموران 10%، وأنغلو أميركان 10%، وزيجين ماينينغ 9%، وجيانغشي كوبر 8%، وأنتوفاغاستا 7%، وساذرن كوبر 7%، وبي إتش بي 7%، ولوندين ماينينغ 6%.

في المقابل، تراجع سهم «فالي» 4% خلال الشهر، فيما هبط سهم «سي إم أو سي» 5.2% في هونغ كونغ يوم الأربعاء.

وكان أداء شركات إنتاج الذهب أقوى، إذ حققت مكاسب تعادل ضعفي أو ثلاثة أضعاف مكاسب أسهم شركات النحاس خلال الجلسات الثماني نفسها.

وارتفع النحاس بنحو 18% منذ بداية 2026، بينما بلغت مكاسبه خلال الأشهر الـ12 الماضية نحو 47%.