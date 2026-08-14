النفط يرتفع بعد تهديد أمريكي بفرض حصار بحري مفتوح على إيران

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، بعدما هددت الولايات المتحدة بفرض حصار بحري على إيران إلى أجل غير مسمى، ما أثار مخاوف بشأن تعطل إمدادات الخام من منطقة الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.43 دولار، أو 1.64%، إلى 88.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.56 دولار، أو 1.92%، إلى 82.81 دولار للبرميل.

تهديدات مستمرة

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت يوم الخميس من إمكانية استمرارها في فرض حصار بحري على إيران إلى أجل غير مسمى، إلى جانب تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران، في وقت تعثرت فيه محادثات وقف إطلاق النار.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مقابلة مع برنامج «روب شميت تونايت» على شبكة «نيوزماكس»: «ترقبوا مزيداً من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق إجراءات لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية لأي دولة».

تراجع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز

تأتي التهديدات الأميركية الأخيرة في وقت تقلص فيه إيران تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الصراع في أواخر فبراير نحو خُمس الإمدادات اليومية العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وتراجعت حركة الملاحة في المضيق إلى ما دون متوسط الشهر مع اقتراب نهاية الأسبوع، في ظل تبادل الولايات المتحدة وإيران ادعاءات متعارضة بشأن السيطرة على الممر المائي الحيوي.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام» إن سفينتين تابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تعرضتا لهجوم أثناء عبورهما المضيق يوم الخميس، في حادث أدانته الحكومة الإماراتية باعتباره هجوماً إيرانياً.

في الوقت نفسه، أشارت توقعات كل من منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية إلى تباطؤ نمو الطلب على النفط، بينما سجلت مخزونات الخام الأميركية أكبر زيادة أسبوعية لها في أكثر من 3 سنوات ونصف.