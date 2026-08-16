الجوف الزراعية توقع اتفاقيات لتوريد بطاطس نصف مقلية مع شركات تشغيل مطاعم البيك

أعلنت شركة الجوف للتنمية الزراعية عن توقيع اتفاقيات توريد أصابع البطاطس النصف مقلية مع شركات تشغيل مطاعم البيك، وذلك في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى توسيع قاعدة عملائها، ودعم قنوات تسويق منتجاتها، وتعزيز توطين المنتجات السعودية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، تهدف الاتفاقيات إلى توريد أصابع البطاطس النصف مقلية وفق آليات التوريد المعتمدة بين الطرفين والتي يتم تحديد كمياتها وأسعارها بشكل ربع سنوي.

ونوهت الشركة إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية مهمة للشركة نظراً لحجم الأعمال المتوقع منها، وما تمثله من تعزيز لحضور الشركة ضمن قطاع خدمات الأغذية والمطاعم في المملكة.

وتوقعت الشركة أن ينعكس الأثر المالي لهذه الاتفاقيات إيجابياً وفق تطور أحجام التوريد المتفق عليها والطلبات الفعلية.

وأكدت أن الاتفاقيات تمت وفق الأسس التجارية المتبعة وضمن سياق الأعمال الاعتيادية، وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وسياسات الحوكمة المعتمدة، مشيرة إلى أن اتفاقيات التوريد مبرمة مباشرة بين الشركة وكل شركة مشغلة على حدة.