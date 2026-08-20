سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يعمق من خسائره – توقعات اليوم – 20-08-2026

واصل سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك بعد كسره لمستوى الدعم المحوري 1.3840، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل على المدى القريب.

لكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما قد يكبح من وتيرة خسائر الزوج نظراً لحاجته إلى تصريف البعض من هذا التشبع البيعي.