الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الفرنك يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 20-08-2026

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سعر الدولار مقابل الفرنك يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 20-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-20 02:29 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.20

شهد سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) مكاسب حذرة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة موجة هابطة شديدة الانحدار على المدى اللحظي، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يضاعف من الضغط السلبي حول الزوج وينذر بالمزيد من الانخفاضات في الفترة القريبة المقبلة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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