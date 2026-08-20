سعر الدولار مقابل الفرنك يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 20-08-2026

شهد سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) مكاسب حذرة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة موجة هابطة شديدة الانحدار على المدى اللحظي، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يضاعف من الضغط السلبي حول الزوج وينذر بالمزيد من الانخفاضات في الفترة القريبة المقبلة.