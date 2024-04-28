سعر الايثيريوم يرتفع فوق مستوى 3300 دولار والبيتكوين يحاول العودة لمستوى 64 ألف دولار

شهد سوق الكريبتو تحولات إيجابية هامة خلال الفترة الماضية، حيث سجلت عملة الإيثيريوم ارتفاع لافت بتجاوز مستوى 3,300 دولار، في حين تظهر عملة البيتكوين طموح لتجاوز وبلوغ مستوى 64,000 دولار.

خلال الأيام الماضية، مرت عملة البيتكوين بمرحلة تذبذب ملحوظة، حيث تراجعت بشكل مؤقت إلى 62,300 دولار، لكنها سرعان ما استردت قوتها، مضيفة حوالي 2000 دولار إلى قيمتها.

عانت عملة البيتكوين من تقلبات سعرية عقب الانقسام الأخير في مكافآت التعدين، حيث شهدت قفزات سعرية قوية وصلت إلى أكثر من 67,000 دولار في بعض الأوقات خلال الأسبوع، لكن أغلب الوقت كانت تحت مستوى 63 ألف دولار.

لكن ورغم التحديات السعرية، استطاع المتداولون المتفائلون دفع السعر بالقرب من مستوى 64,000 دولار، مع اقتراب القيمة السوقية من 1.260 تريليون دولار.

حاليا تشهد عملة البيتكوين تراجع في هيمنتها على سوق الكريبتو حيث تراجعت هذه النسبة إلى 50.1%، ما يعكس تحسن أداء العملات الرقمية البديلة.

سجلت عملة الإيثيريوم زيادة بأكثر من 6% خلال 24 ساعة، متجاوزة مستوى 3,300 دولار.

كما حققت عملات مثل سولانا وToncoin مكاسب ملحوظة، وكذلك العملات الرقمية الأخرى مثل MATIC، NEAR، ICP، ETC، ARB، IMX، وMKR.

بالنسبة للقيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة فقد سجلت تراجع حاد بأكثر من 150 مليار دولار خلال أيام قليلة، لكنها تعافت سريعا مسجلة ارتفاع بـ60 مليار دولار بين عشية وضحاها، لتصل إلى تقريبا 2.4 تريليون دولار.

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