إيران تفرض حظر تجول على منصات العملات المشفرة بعد اختراق منصة Nobitex وسرقة 100 مليون دولار

تام شمس - الخميس 19 يونيو 2025 11:23 صباحاً - أفادت تقارير أن البنك المركزي الإيراني فرض ساعات عمل صارمة على منصات العملات المشفرة المحلية بعد استهداف منصة Nobitex بعملية اختراق بقيمة 100 مليون دولار نفذتها مجموعة قراصنة مؤيدة لإسرائيل.

وفي منشور عبر مدونة يوم الأربعاء، استشهدت شركة Chainalysis بتقارير تقول إن المنصات المحلية للعملات المشفرة في إيران أصبحت الآن مقيدة بساعات تشغيل بين الساعة 10 صباحًا و8 مساءً.

وقال أندرو فيرمان، رئيس قسم استخبارات الأمن القومي في Chainalysis، لموقع Cointelegraph إن فرض هذا الحظر من المرجح أن يكون محاولة للسيطرة على أي هجمات أخرى محتملة، لأن "معالجة الحوادث يكون أسهل إذا لم تحدث في منتصف الليل".

وكانت منصة Nobitex قد أكدت أن الاختراق وقع صباح الأربعاء.

وأضاف فيرمان: "بينما يعتمد الشعب الإيراني على منصات العملات المشفرة لتسهيل المعاملات عبر الحدود، قد ترغب الحكومة الإيرانية في فرض مزيد من السيطرة على معاملات مواطنيها، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية العالية وإمكانية هروب رؤوس الأموال من البلاد".

وكان البنك المركزي الإيراني قد فرض قيودًا على المنصات سابقًا؛ ففي ديسمبر أمر بإغلاق مؤقت لجميع منصات العملات المشفرة لمنع تبادل الريال الإيراني وتدهور قيمته بشكل أكبر.

يُذكر أن إسرائيل شنت عدة ضربات داخل إيران في 13 يونيو، ومنذ ذلك الحين، تشهد الدولتان تبادلًا للهجمات.

قراصنة Nobitex أحرقوا العملات المسروقة

تعرضت منصة Nobitex لاختراق أسفر عن سرقة ما لا يقل عن 100 مليون دولار من الأصول وفقًا للتقديرات الحالية، وشملت مجموعة من العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) وإيثر (ETH) ودوجكوين (DOGE) وXRP مُرمزة (XRP) وسولانا (SOL).

وادعت مجموعة القراصنة المؤيدة لإسرائيل Gonjeshke Darande مسؤوليتها عن العملية بعد أن تمكنت، حسب قولها، من التسلل إلى الأنظمة الداخلية لـNobitex وسحب أصول محافظها الساخنة.

وأفاد تقرير Chainalysis أن المحافظ التي كانت تحت سيطرة المهاجم كانت محافظ "حرق" بلا إمكانية وصول للمفاتيح الخاصة، مما يجعل الأصول غير قابلة للاسترجاع.

المصدر: Gonjeshke Darande

وقال فيرمان: "بينما كانت الاختراقات في السابق تهدف عادةً إلى تحقيق مكاسب مالية، يتميز هذا الحدث بأن دوافعه سياسية على ما يبدو، إذ كان الهدف حرمان النظام من الأموال".

ويعني حرق الرموز إزالتها نهائيًا من التداول، ويتم ذلك عادةً عبر إرسالها إلى عنوان محفظة غير قابل للوصول.

Nobitex: الوضع تحت السيطرة

عقب الاختراق، قالت Nobitex إنها قطعت جميع الاتصالات الخارجية مع خوادمها.

وأضافت في بيان نشرته على منصة X يوم الأربعاء: "كجزء من استجابتنا المستمرة للحادث الأمني الأخير، نود طمأنة مستخدمينا بأن الوضع الآن تحت السيطرة".

المصدر: Nobitex

ولا يزال الوصول إلى حسابات المستخدمين غير متاح حتى الآن، لكن المنصة أكدت أن صندوق الاحتياطي سيغطي جميع الأصول المفقودة نتيجة الاختراق.

كما يعمل الفريق التقني على نقل الأصول من المحافظ الساخنة إلى محافظ باردة غير متصلة بالإنترنت لمنع أي خسائر إضافية.

وأشارت Nobitex إلى أن تعطل الإنترنت وصعوبة الوصول إلى الخوادم الخارجية قد يؤدي إلى تأخر إعادة تفعيل المنصة للمستخدمين.

Nobitex مركز محوري في منظومة العملات المشفرة بإيران

قالت Chainalysis إنها تتبعت إجمالي التدفقات إلى Nobitex ووجدت أنها تتجاوز 11 مليار دولار، أي أكثر بكثير من إجمالي التدفقات إلى أكبر عشر منصات أخرى في إيران مجتمعة.

إجمالي تدفقات نوبيتكس أكبر من إجمالي تدفقات أكبر عشر بورصات إيرانية أخرى مجتمعةً. المصدر: Chainalysis

وأضافت: "Nobitex ليست مجرد منصة محلية، بل تُعد مركزًا حيويًا ضمن النظام البيئي للعملات المشفرة في إيران الخاضع للعقوبات، وتوفر الوصول إلى الأسواق العالمية للمستخدمين المحرومين من التمويل التقليدي".

وأشارت إلى أن للمنصة روابط مع عدد من الجماعات المصنفة كإرهابية في الغرب، مثل الحوثيين في اليمن، وقناة دعاية مؤيدة للقاعدة، ومنصات روسية خاضعة للعقوبات مثل Garantex وBitpapa.