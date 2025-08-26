تقرير: هيئات تنظيمية عالمية وبورصات تدعو الـ SEC لتشديد الرقابة على الأسهم المرمّزة

تام شمس - الثلاثاء 26 أغسطس 2025 07:42 مساءً - انضمت جمعيات صناعة البورصات وهيئات تنظيمية عالمية إلى الجهود الرامية للحد من نمو واعتماد الأسهم المرمّزة، بحجة أن هذه المنتجات لا تمثل الأسهم الحقيقية وتعرّض المستثمرين لمخاطر كبيرة.

ووفقًا لوكالة رويترز، فقد أرسلت كل من هيئة الأوراق والأسواق الأوروبية (ESMA)، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، والاتحاد العالمي للبورصات (WFE) خطابًا إلى فريق العمل المعني بالكريبتو في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، طالبوا فيه بفرض رقابة تنظيمية أكثر صرامة على الأسهم المرمّزة.

ترى هذه الجهات أن الأسهم المرمّزة "تقلّد" الأسهم التي صُمّمت لتمثيلها، لكنها تفتقر إلى الضمانات والحماية الممنوحة للمستثمرين في الأسواق التقليدية.

وقال الاتحاد العالمي للبورصات في تصريح لرويترز: "نشعر بالقلق إزاء الكم الهائل من الوسطاء ومنصات تداول العملات المشفرة التي تقدم أو تعتزم تقديم ما يسمى بالأسهم المرمّزة الأمريكية." وأضاف: "يتم تسويق هذه المنتجات على أنها رموز أسهم أو ما يعادل الأسهم، بينما هي ليست كذلك."

يحمل هذا التحرك وزنًا تنظيميًا معتبرًا نظرًا لتأثير الجهات الموقعة. فـ ESMA هي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي وإحدى السلطات المالية الثلاث الرئيسة في التكتل.

أما IOSCO فهي هيئة دولية تضع معايير تنظيم الأسواق وحماية المستثمرين على مستوى العالم، بينما يمثل WFE ــ ومقره المملكة المتحدة ــ البورصات وغرف المقاصة عالميًا.

تأتي هذه الدعوات في وقت تكتسب فيه الأوراق المالية المرمّزة زخمًا متزايدًا في وول ستريت وخارجها، مدفوعة بوعود الكفاءة الأعلى، والتكاليف الأقل، وإتاحة أوسع للأسواق من خلال تقنية البلوكتشين.

وقد تجاوزت قيمة الأصول المرمّزة بالفعل حاجز 26 مليار دولار، وفقًا لبيانات الصناعة.

ولا تزال الأسهم المرمّزة وهي تمثيل رقمي للأسهم التقليدية على البلوكتشين تمثل جزءًا صغيرًا من هذا السوق، لكن من المتوقع أن يتوسع نطاقها مع دخول منصات كبرى مثل Coinbase وKraken وRobinhood هذا المجال.

تمثل الأسهم المرمّزة جزءًا ضئيلًا فقط من سوق الأوراق المالية المرمّزة البالغ قيمته 26.5 مليار دولار. المصدر: RWA.xyz

جماعات الضغط تكثف جهودها لوقف تمدد الكريبتو

ليست هذه المرة الأولى التي تتحد فيها جماعات الضغط التقليدية لإبطاء نمو الابتكار القائم على البلوكتشين.

فحين ناقش المشرّعون الأمريكيون مشروع قانون GENIUS الخاص بالعملات المستقرة، ضغطت المجموعات المصرفية بهدوء لاستبعاد العملات المستقرة ذات العائد وهي ميزة كانت ستتنافس مباشرة مع خدماتهم.

وقد نجحت هذه الجهود في النهاية، إذ نص القانون صراحة على منع مُصدري العملات المستقرة من دفع فوائد لحامليها.

وبينما اعتُبر إقرار قانون GENIUS فوزًا لصناعة العملات المستقرة، فقد جاء أيضًا بتنازل.

وقال تيموجين لووي، الرئيس التنفيذي لبروتوكول Wanchain للتشغيل البيني عبر السلاسل، في تصريح لـ Cointelegraph: "من خلال الحظر الصريح على تقديم العائد، يحمي قانون GENIUS في الواقع ميزة أساسية لصناديق أسواق المال."

مع ذلك، يبدو أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أكثر انفتاحًا على فكرة الترميز في مستوياتها العليا. ففي يوليو/تموز، وصف رئيس الهيئة بول أتكينز الترميز بأنه "ابتكار" يجب دفعه قدمًا داخل الاقتصاد الأمريكي.

وفي الشهر نفسه، شددت المفوضة هستر بيرس على أن الأوراق المالية المرمّزة، بما في ذلك الأسهم المرمّزة، يجب أن تظل خاضعة لقوانين الأوراق المالية القائمة.