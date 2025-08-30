العملة المستقرة USDT تتقدم في الترتيب بعد تراجع القيمة السوقية لكل من XRP وBNB

شهدت العملة الرقمية XRP تراجع ملحوظ في قيمتها السوقية، ما أدى إلى فقدانها المركز الثالث لصالح عملة USDT التابعة لشركة Tether، والتي ارتفعت قيمتها السوقية إلى نحو 167.6 مليار دولار وفقا لمنصة CoinGecko.

عملة XRP كانت قد سجلت أعلى مستوى لها عند 3.65 دولار منتصف يوليو بعد فترة من التماسك حول 2.2 دولار، لكنها فشلت في الحفاظ على هذا الاتجاه الصاعد، وتراجعت مرارا إلى ما دون مستوى الدعم الحاسم عند 3 دولار.

جاء هذا التراجع بالتزامن مع موجة انخفاض عامة في سوق العملات الرقمية خلال 24 إلى 36 ساعة الماضية، حيث هبط سعر البيتكوين إلى أدنى مستوى له في سبعة أسابيع، ما انعكس سلبا على XRP التي انخفضت إلى 2.73 دولار لأول مرة منذ 3 أغسطس، قبل أن تتعافى جزئيا وتتداول حاليا فوق 2.8 دولار.

ومع ذلك، لا تزال العملة منخفضة بنسبة 4% خلال اليوم و6% خلال الأسبوع.

على صعيد التصنيف العالمي للأصول، خرجت الريبل من قائمة أفضل 100 أصل من حيث القيمة السوقية بعد ارتفاعها السابق في يوليو، وتراجعت إلى المرتبة 121 وفقا لمنصة “8marketcap”.

وعلى الرغم من أنها لا تزال تتفوق على شركات كبرى مثل “Sony” و”Airbus” و”Allianz”، إلا أنها باتت خلف مؤسسات كبرى مثل “Charles Schwab” و”BlackRock” و”Xiaomi”.

ورغم هذه التراجعات، يظل بعض المحللين ومجتمع الريبل متفائلين بإمكانية تحقيق العملة لمكاسب مستقبلية خلال الدورة الحالية.

